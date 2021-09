GREETJE BIJMA AMR / Sud des Alpes, 26 septembre 2021, Genève.

GREETJE BIJMA

AMR / Sud des Alpes, le dimanche 26 septembre à 18:45

La grande improvisatrice néerlandaise Greetje Bijma clôturera les performances musicales du festival. Son style vocal se caractérise par la gamme étendue de sa voix et par l’utilisation particulièrement accentuée de la voix comme instrument. Le changement constant d’intonations et de phrasés ainsi que les différents timbres, le mélange de sons grinçants et/ou roucoulants avec le chant harmonique, font apparaître un monde sonore d’une diversité déconcertante et d’une tension captivante. Voici venir une expérience inoubliable, couplé au plaisir de la découverte. [https://www.greetjebijma.com](https://www.greetjebijma.com) Greetje Bijma, chant

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T18:45:00 2021-09-26T19:30:00