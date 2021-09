Lisieux Salle Mozart,place Mozart Calvados, Lisieux GRATIFERIA Salle Mozart,place Mozart Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable (du 20 au 26 septembre 2021), l’association “Il est encore temps” organise : – une Gratiferia, sorte de braderie sans argent. Les gens apportent et prennent ce qu’ils veulent (objet transportable par une personne) sans troc en retour. – des ateliers et stands autour des enjeux de l’eau (contes, petits bricolage, …) – une balade botanique

Gratuit

