Versailles Maison de quartier de Porchefontaine Versailles, Yvelines GRATIFERIA Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

GRATIFERIA Maison de quartier de Porchefontaine, 23 octobre 2021, Versailles. GRATIFERIA

Maison de quartier de Porchefontaine, le samedi 23 octobre à 10:00

Les Pousses de Versailles organisent une Gratiféria, la fête du gratuit, samedi 23 octobre à la maison de quartier de Porchefontaine. Cet événement permet de donner une seconde vie aux objets, vêtements, livres et de sensibiliser à la démarche (presque) zéro déchet. En partenariat avec Versailles Zéro Déchets, Les Relais, Rejoué, Pause Bouquins, Ressourcez-vous. Dépôt des objets jusqu’à 16h.

Entrée libre de 10h à 17h.

Une nouvelle vie pour vos objets Maison de quartier de Porchefontaine 86, rue Yves Le Coz, versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier de Porchefontaine Adresse 86, rue Yves Le Coz, versailles Ville Versailles lieuville Maison de quartier de Porchefontaine Versailles