OZ [le Noël des métiers d’art] Grande salle de l’Aubette, 10 décembre 2022, Strasbourg.

OZ [le Noël des métiers d’art] 10 – 22 décembre Grande salle de l’Aubette

Entrée libre

Du 10 au 22 décembre 2022, la frémaa met en lumière le talent et le savoir-faire d’une cinquantaine d’artisans d’art en proposant un concept store de Noël entièrement repensé.

Grande salle de l’Aubette Place Kléber, Strasbourg Strasbourg 67073 Bas-Rhin Grand Est [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/fremaa/evenements/ateliers-oz?fbclid=IwAR2nDFzuaao0d7IAVrNAMo7e9nmY7iX8uwlzK0qk4XY3tAnvXEk5kFB4Ebs »}, {« link »: « http://www.fremaa.com »}]

Du 10 au 22 décembre 2022, la Fédération des métiers d’art d’Alsace (frémaa) met en lumière le talent et le savoir-faire d’une cinquantaine d’artisans d’art en proposant un concept store de Noël entièrement repensé :

>> Au centre de la somptueuse salle de l’Aubette, au 1er étage, une boutique plus spacieuse est aménagée de façon à valoriser les pièces de 36 créateurs en céramique, mode et accessoires, décoration murale, textile ou encore bijoux. Elle offre aux amateurs de pièces uniques une alternative locale et raisonnée pour leurs achats de Noël en privilégiant ainsi la qualité et l’originalité.

>>Afin de célébrer la magie de Noël, le sapin des créateurs présenté au cœur de la boutique permet d’admirer et d’acquérir des décorations à suspendre créées spécialement pour l’événement en quantités très limitées (pièces uniques et petites séries).

>> Autour de cette boutique, 14 artisans sont installés dans leur propre corner pour dévoiler leurs dernières créations, à la fois contemporaines et audacieuses, et échanger avec le public sur leur démarche artistique et leurs secrets de réalisation.

>> Nouveauté 2022 : Dans une ambiance chaleureuse, enfants et adultes peuvent participer à des ateliers métiers d’art et s’initier à diverses techniques (plumasserie, calligraphie, gravure, etc.) afin de réaliser eux-mêmes des objets à offrir ou de la décoration de Noël (programme complet et inscription : https://www.helloasso.com/associations/fremaa/evenements/ateliers-oz?fbclid=IwAR2nDFzuaao0d7IAVrNAMo7e9nmY7iX8uwlzK0qk4XY3tAnvXEk5kFB4Ebs).

OZ [le Noël des métiers d’art] est une occasion idéale d’emprunter un circuit ultra-court pour faire ses achats de Noël parmi un large choix de pièces de fabrication artisanale, française et à des prix accessibles, de s’offrir un moment de détente convivial et féerique en famille ou entre amis en participant à un atelier, de céder à ses coups de cœur et ses envies, de découvrir ce qu’on ne trouve nulle part ailleurs.

[INFOS PRATIQUES]

Du 10 au 22 décembre 2022

Grande Salle de l’Aubette

Entrée place Kléber à Strasbourg

Ouvert tous les jours de 11h à 19h

Entrée libre

www.fremaa.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T11:00:00+01:00

2022-12-22T19:00:00+01:00