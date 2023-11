Internationaux de Strasbourg 20 rue Pierre de Coubertin Strasbourg, 18 mai 2024, Strasbourg.

Strasbourg,Bas-Rhin

Rendez-vous incontournable du tennis féminin, dernière ligne droite avant Roland Garros, les internationaux de tennis de Strasbourg rassemblent chaque année les plus grandes joueuses de tennis du monde. Premier tournoi féminin en France sur terre battue après Roland Garros, il fête sa 34e année en 2020..

2024-05-18 fin : 2024-05-25 . EUR.

20 rue Pierre de Coubertin

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est



A must-attend event for women’s tennis, the last straight before Roland Garros, the Strasbourg International Tennis Tournament brings together the world’s greatest female tennis players every year. The first women’s clay court tournament in France after Roland Garros, it celebrates its 34th year in 2020.

El Torneo Internacional de Tenis de Estrasburgo es un acontecimiento importante del tenis femenino y la última parada antes de Roland Garros. Cada año reúne a las mejores tenistas del mundo. Es el primer torneo femenino de Francia en tierra batida después de Roland Garros y celebra su 34ª edición en 2020.

Das Internationale Tennisturnier von Straßburg ist ein unumgänglicher Termin für das Damentennis und der letzte Schritt vor Roland Garros. Jedes Jahr treffen sich hier die größten Tennisspielerinnen der Welt. Es ist nach Roland Garros das erste Sandplatzturnier für Frauen in Frankreich und feiert 2020 sein 34.

