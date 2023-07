Radhouane El Meddeb / Cie de Soi POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 15 mai 2024, Strasbourg.

Radhouane El Meddeb / Cie de Soi 15 et 16 mai 2024 POLE-SUD, CDCN Strasbourg

« Ce sera nos rêves, nos fantasmes, nos frustrations, nos contradictions, nos fêlures, Tunis… Ce que je veux mettre en scène dans ce spectacle, c’est aussi ma nostalgie de ces airs qui m’ont bercé, qui m’ont fait chanter et danser. Cette pièce empruntera toutes les formes comme le cabaret, le music-hall… les danses traditionnelles et folkloriques arabes… ». En présentant ainsi son nouveau projet, le chorégraphe Radhouane El Meddeb nous invite à découvrir et à traverser le répertoire musical tunisien, ses chants et ses danses, ainsi que les scènes cultes du cinéma égyptien. Il ne s’agit pas seulement de nostalgie mais d’une mise en lumière de la liberté et de la créativité d’une époque. La forme festive choisie, généreuse, parfois tragique, mais libérée de toute contrainte, donnera à voir un peuple qui a toujours aimé la vie et la liberté. En hommage à l’âge d’or du cinéma arabe, on y retrouvera l’atmosphère magique et factice des films des années 1950 à 1970 et les grands musiciens comme Oum Kalthoum, Mohammed Abdel Wahab, Farid El Atrache, Abdel Halim Hafez et Asmahan en Égypte, mais aussi Fairouz au Liban, Ali Riahi, Oulaya et Saliha en Tunisie ; de grandes danseuses aussi telles Tahia Carioca, Samia Gamal, Zina et Aziza…

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg

2024-05-15T20:30:00+02:00 – 2024-05-15T21:30:00+02:00

2024-05-16T20:30:00+02:00 – 2024-05-16T21:30:00+02:00

