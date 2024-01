GIEDRE LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg, samedi 18 mai 2024.

le spectacle initialement prévu le 28 septembre 2023 est reporté au 18 mai 2024 à 20h00.Les billets restent valables.Après deux saisons à composer des chansons pour les chanter sur France Inter, GiedRé s’est dit (en français dans le texte) : « oh tiens mais pourquoi je ne leur donnerais pas une deuxième vie, à ces chansons, un peu plus longue que leur 3 minutes d’existence sur les ondes ? Non parce que c’est vrai quoi, trois minutes ça ne fait pas beaucoup ». Et en effet, trois minutes, ça fait court, comme vie. Et les chansons, elles étaient tristes, d’avoir existé si peu.Alors pour les consoler, GiedRé les emmène en tournée, pour qu’elles existent d’avantage. Et qu’elles arrêtent de se plaindre, parce qu’on n’aime pas trop les chouineurs par chez nous.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA SCENE DE STRASBOURG 1, RUE LAFAYETTE 67100 Strasbourg 67