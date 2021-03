Évian-les-Bains Évian-les-Bains Evian-les-Bains, Haute-Savoie Grande roue Évian-les-Bains Catégories d’évènement: Evian-les-Bains

Haute-Savoie

Grande roue, 12 mars 2021-12 mars 2021, Évian-les-Bains. Grande roue 2021-03-12 14:00:00 14:00:00 – 2021-04-30 18:00:00 18:00:00 quai Paul Léger Esplanade du port

Évian-les-Bains Haute-Savoie Évian-les-Bains EUR Venez vivre en famille un moment exceptionnel, un tour de grande roue au bord du lac Léman ! beachparcaventure@gmail.com +33 6 65 95 70 20 Venez vivre en famille un moment exceptionnel, un tour de grande roue au bord du lac Léman !

Détails Catégories d’évènement: Evian-les-Bains, Haute-Savoie Autres Lieu Évian-les-Bains Adresse quai Paul Léger Esplanade du port Ville Évian-les-Bains