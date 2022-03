Grande fête du Vélo Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Val-de-Scie

Grande fête du Vélo Val-de-Scie, 2 juillet 2022, Val-de-Scie. Grande fête du Vélo Place de la République Maison du Parc Val-de-Scie

2022-07-02 – 2022-07-03 Place de la République Maison du Parc

Val-de-Scie Seine-Maritime Auffay Art & Culture vous propose en marge de son exposition sur le thème du vélo à la Maison du Parc (du 1er au 24 juillet), une grande fête du vélo !

Au programme, défilé de vélos anciens avec costumes d’époque, exposition, retransmission sur grand écran des 2 étapes du tour de France, repas champêtre le samedi soir (sur réservation).

Feu artifice, bourse à vélos, fanfare et concert le dimanche midi….. Auffay Art & Culture vous propose en marge de son exposition sur le thème du vélo à la Maison du Parc (du 1er au 24 juillet), une grande fête du vélo !

Au programme, défilé de vélos anciens avec costumes d’époque, exposition, retransmission sur… Auffay Art & Culture vous propose en marge de son exposition sur le thème du vélo à la Maison du Parc (du 1er au 24 juillet), une grande fête du vélo !

Au programme, défilé de vélos anciens avec costumes d’époque, exposition, retransmission sur grand écran des 2 étapes du tour de France, repas champêtre le samedi soir (sur réservation).

Feu artifice, bourse à vélos, fanfare et concert le dimanche midi….. Place de la République Maison du Parc Val-de-Scie

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Val-de-Scie Autres Lieu Val-de-Scie Adresse Place de la République Maison du Parc Ville Val-de-Scie lieuville Place de la République Maison du Parc Val-de-Scie Departement Seine-Maritime

Grande fête du Vélo Val-de-Scie 2022-07-02 was last modified: by Grande fête du Vélo Val-de-Scie Val-de-Scie 2 juillet 2022 seine-maritime Val-de-Scie

Val-de-Scie Seine-Maritime