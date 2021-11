Pierrefonds Pierrefonds Oise, Pierrefonds Grande collecte de jouets Pierrefonds Pierrefonds Catégories d’évènement: Oise

Pierrefonds Oise Grande collecte de jouets le samedi 4 décembre 2021 au profit de la journée internationale des enfants handicapés.

Célébrée chaque année depuis 1992 à l’initiative de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. Elle vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées. Grande collecte de jouets le samedi 4 décembre 2021 au profit de la journée internationale des enfants handicapés.

Grande collecte de jouets le samedi 4 décembre 2021 au profit de la journée internationale des enfants handicapés.

Célébrée chaque année depuis 1992 à l'initiative de l'Organisation des Nations-Unies (ONU), le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. Elle vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées.

cdf.pierrefonds@gmail.com

