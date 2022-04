Grande brocante de Vineuil St Firmin Vineuil-Saint-Firmin Vineuil-Saint-Firmin Catégories d’évènement: Oise

Vineuil-Saint-Firmin Oise Vineuil-Saint-Firmin Le Comité des fêtes de Vineuil St Firmin organise une grande brocante pour le mois de mai! Venez retrouver les nombreux exposants et faites de bonnes affaires!

Buvette et parking sur place

Buvette et parking sur place +33 3 44 58 95 00 Le Comité des fêtes de Vineuil St Firmin organise une grande brocante pour le mois de mai! Venez retrouver les nombreux exposants et faites de bonnes affaires!

Comité des fêtes Vineuil

