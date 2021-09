Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg GRANDE BRADERIE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

GRANDE BRADERIE Sarrebourg, 2 octobre 2021, Sarrebourg. GRANDE BRADERIE 2021-10-02 08:00:00 08:00:00 – 2021-10-02 18:00:00 18:00:00

Sarrebourg Moselle Sarrebourg Moselle Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes Grande braderie dans les rues du centre-ville de Sarrebourg! Pour les exposants, pré-inscription par téléphone le soir entre 19h00 et 20h00. syndicatducentreest@gmail.com +33 6 37 51 38 08 Syndicat du Centre Est dernière mise à jour : 2021-09-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG Système d’information touristique LorrainSystème d’information touristique Lorrain

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Ville Sarrebourg lieuville 48.73457#7.05422