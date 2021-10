Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe GRANDE BRADERIE D’HIVER CÉLINE ROBERT Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

GRANDE BRADERIE D’HIVER CÉLINE ROBERT Le Mans, 27 octobre 2021, Le Mans. GRANDE BRADERIE D’HIVER CÉLINE ROBERT Atelier Fernand Robert 36 rue de Carnac Le Mans

2021-10-27 10:00:00 – 2021-10-30 18:00:00 Atelier Fernand Robert 36 rue de Carnac

Le Mans Sarthe Grande braderie dans notre Atelier Fernand Robert, au 36 rue de Carnac, à Coulaines, du mercredi 27 au samedi 30 Octobre. Il y aura principalement des chapeaux de la marque Céline Robert, de la mercerie, des grandes chutes de cuirs et de la maroquinerie de la marque Mamet à petits prix.

Mercredi 27, Jeudi 28 et Vendredi 29 Octobre – 10h00 / 18h00

Samedi 30 Octobre – 10h00 / 14h00, au 36 rue de Carnac à Coulaines. contact@atelier-fernand.fr +33 2 43 82 82 35 Grande braderie dans notre Atelier Fernand Robert, au 36 rue de Carnac, à Coulaines, du mercredi 27 au samedi 30 Octobre. Il y aura principalement des chapeaux de la marque Céline Robert, de la mercerie, des grandes chutes de cuirs et de la maroquinerie de la marque Mamet à petits prix.

Lieu Le Mans Adresse Atelier Fernand Robert 36 rue de Carnac Ville Le Mans