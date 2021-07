Béziers Béziers Béziers, Hérault GRANDE BRADERIE DE L’ETE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

GRANDE BRADERIE DE L’ETE Béziers, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Béziers. GRANDE BRADERIE DE L’ETE 2021-07-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-30 19:00:00 19:00:00

Béziers Hérault Béziers Les commerçants du centre-ville de Béziers organise la grande braderie de l’été ! Les commerçants du centre-ville de Béziers organise la grande braderie de l’été ! +33 4 99 41 36 36 Les commerçants du centre-ville de Béziers organise la grande braderie de l’été ! Ville de Béziers dernière mise à jour : 2021-07-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.3404#3.25437