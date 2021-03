Bessans Bessans Bessans, Savoie Grand Parcours Bonneval sur Arc-Bessans / Rencontre d’escalade sur glace Bessans Catégories d’évènement: Bessans

Un rendez-vous spectaculaire et convivial entre Bessans et Bonneval sur Arc. Le Grand Parcours est une occasion de s'initier à l'escalade sur glace. Démonstrations, présentation des différentes techniques.

