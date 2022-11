Le RDV des aidants Grand Châtellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Le RDV des aidants Grand Châtellerault, 29 novembre 2022, Châtellerault. Le RDV des aidants 29 novembre 2022 – 14 janvier 2023 Grand Châtellerault

gratuit sur inscription

Un temps convivial gratuit pour ceux qui accompagnent un proche en perte d’autonomie et/ou en situation de handicap à domicile. Grand Châtellerault Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le RDV des aidants proposé par le CIF-SP, Solidaires entre les âges. Un temps convivial itinérant gratuit pour ceux qui accompagnent un proche en perte d’autonomie et/ou en situation de handicap à domicile. Partage, sourires, bien-être, découverte d’activités adaptées

Des professionnels et des bénévoles à votre écoute Prochains ateliers : Sophrologie : Mardi 29 novembre 2022, de 14h30 à 16h30 à la salle Inter-associative de la Roche-Posay (derrière la mairie, au 2 cours Pasteur)

Mardi 29 novembre 2022, de 14h30 à 16h30 à la salle Inter-associative de la Roche-Posay (derrière la mairie, au 2 cours Pasteur) Noël intergénérationnel : Jeudi 8 décembre 2022, de 14h30 à 16h30 à la MFR d’Ingrandes sur Vienne (34, RN10)

Jeudi 8 décembre 2022, de 14h30 à 16h30 à la MFR d’Ingrandes sur Vienne (34, RN10) Goupe de parole entre aidants : Samedi 14 janvier 2023, de 14h30 à 16h30 à la salle Jules Ferry de Dangé-Saint-Romain Venez nous rejoindre seul ou avec la personne que vous accompagnez.

(Si vous rencontrez des difficultés pour participer, n’hésitez à nous contacter pour trouver une solution) Sur inscription au 05.49.37.07.78

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T14:30:00+01:00

2023-01-14T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Grand Châtellerault Adresse Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Grand Châtellerault Châtellerault Departement Vienne

Grand Châtellerault Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Le RDV des aidants Grand Châtellerault 2022-11-29 was last modified: by Le RDV des aidants Grand Châtellerault Grand Châtellerault 29 novembre 2022 Châtellerault Grand Châtellerault Châtellerault

Châtellerault Vienne