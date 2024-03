CYCL’LOKO, LA GRANDE CEREMONIE Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault, samedi 18 mai 2024.

CYCL’LOKO, LA GRANDE CEREMONIE Hommage, poétique et déjanté (pour sportif et non sportif) par la Cie MONDE A PART Samedi 18 mai, 19h00, 21h30 Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Entrée libre

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:15:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:45:00+02:00

Hommage, poétique et déjanté (pour sportif et non sportif).

Par les comédiens de la Cie MONDE à PART

Depuis la mort de leur grand-père, Raymond et Victoire organisent des cérémonies pour célébrer sa carrière et son palmarès. Ensemble ils rejouent les courses de leur aïeul des plus célèbres « classiques » à la Grande Boucle et tentent ainsi de réparer une histoire familiale. Un hommage qui nous emmène dans un univers tout à la fois tendre, baroque, nostalgique et déjanté. Un spectacle à la frontière du conte, du théâtre de rue et de la « bidouille » manipulée. Embarquement assuré pour le meilleur et pour le pire dans une épopée sportive d’un homme qui a tout « presque failli gagner ».

Distribution : – Frédéric DAVID, écriture et jeu – Pauline GASNIER, jeu – Yann LEFER, création musicale, régisseur son et lumière – TITUS,Cie Caus’Toujours, mise en scène – Jérôme MARTIN-Cie Martin Touseul, & Antoine BOULIN-Cie Arbre à vache, regards complices – Patrick DOMINIQUE & Alain AURENSAN, constructeur – Marie-Agnès SEGUIGNES, production et diffusion – montage/démontage

Durée : 70 mn.

Théâtre et manipulation d’objets spectacle tout public à partir de 8 ans.

Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 20 30 99 https://www.grand-chatellerault.fr/culture/le-grand-atelier-chatellerault

