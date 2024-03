Talleyrand, un personnage complexe… conférence par Roland Martinet Grande salle de La Gornière Châtellerault, mercredi 15 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T18:30:00+02:00 – 2024-05-15T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-15T18:30:00+02:00 – 2024-05-15T20:30:00+02:00

Il est difficile de trouver personnage plus controversé que Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) dans l’Histoire mouvementée de notre pays et de l’Europe de la fin du XVIIIe et de la première moitié du XIXe siècle.

Le sujet, dont la complexité préfigure l’actualité la plus brûlante, a passionné une centaine de biographes, universitaires, descendants, politiques ou encore diplomates.

Assimilé, de son vivant déjà, à Asmodée, le « diable boiteux », le Prince des Diplomates connait aujourd’hui un retour en grâce auquel la complexité des évènements internationaux n’est peut-être pas étrangère.

N’a-t-il pas dit que « La barbarie est toujours à deux pas, rôdant autour de la civilisation. Dès qu’on lâche pied, elle revient. »

Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Société des Sciences de Châtellerault