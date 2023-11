Café linguistique Le 4 Châtellerault, 16 mai 2024, Châtellerault.

Café linguistique Jeudi 16 mai 2024, 18h00 Le 4 Entrée libre et sur inscription

Le Café linguistique prône l’échange culturel et le rassemblement des personnes souhaitant apprendre et pratiquer les langues de façon originale (Anglais, Allemand, Espagnol, Polonais…), autour d’une collation.

C’est également un moyen de mettre en relation des Français et des personnes étrangères vivant à Châtellerault.

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-16T18:00:00+02:00 – 2024-05-16T20:00:00+02:00

