Doublage 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault, 15 mai 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Envie de découvrir le doublage,

Envie d’être initié aux techniques d’écriture, d’improvisation et d’enregistrement par doublage,

Un technicien du studio Musique du 4 va vous accompagner lors de cet atelier..

2024-05-15 fin : 2024-05-15 16:00:00. .

4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Le 4 Châtellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover dubbing,

Learn how to write, improvise and record dubbing,

A technician from Studio Musique du 4 will accompany you during this workshop.

¿Quieres descubrir el doblaje?

¿Quieres iniciarte en las técnicas de escritura, improvisación y grabación del doblaje?

Un técnico del estudio Musique du 4 le acompañará durante este taller.

Lust, die Synchronisation zu entdecken,

Lust, in die Techniken des Schreibens, der Improvisation und der Aufnahme durch Synchronisation eingeführt zu werden,

Ein Techniker des Studios Musique du 4 wird Sie bei diesem Workshop begleiten.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP