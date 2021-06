Grand Bol d’Air Camping de Fontclaire **, 15 août 2021-15 août 2021, Puivert.

Grand Bol d’Air

du dimanche 15 août au dimanche 22 août à Camping de Fontclaire **

Enfin l’été ! Le grand air, les grands espaces, la baignade et le soleil ça te dit ? Viens vite nous rejoindre pour profiter de ce temps de vacances où tu vas pouvoir te découvrir, t’enrichir, d’émotions et d’aventures en construisant ton séjour selon tes envies et celles du groupe. Depuis notre camp de base qui sera dans un camping au bord du magnifique lac de Puivert, nous partirons explorer les environs en VTT ou à pied. Nous prendrons le temps de nous détendre et de profiter des vacances sur la plage du lac. Puis, nous irons découvrir les vestiges des châteaux Cathares. Enfin, nous ferons le plein de sensations fortes en mode Rafting. En fin de journée, nous prendrons le temps de préparer les repas que nous aurons imaginés, et nous nous laisserons bercer par la douceur des soirs d’été, en jeu, en musique, sous les étoiles … Mais n’oublie pas que ce sont tes vacances, et que c’est le groupe ensemble qui choisira le programme du séjour. Alors n’hésite plus et rejoins nous pour ce grand bol d’air !

570

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Camping de Fontclaire ** Route de L’Escale Campsadourny 11230 PUIVERT Puivert Camp Marcel Aude



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T23:59:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T00:00:00 2021-08-22T16:00:00