du jeudi 18 novembre au jeudi 20 janvier 2022 à Centre Administratif Municipal d’Issy-Les-Moulineaux

Permanence de l’Espace Conseil Faire à Issy-les-Moulineaux ———————————————————- ### Des conseils pour faire des économies d’énergie Les conseillers énergie de l’**Espace Conseil FAIRE de Grand Paris Seine Ouest Energie** pourront vous informer sur les aspects méthodologiques, techniques et financiers de votre projet : par où commencer ? Quel isolant choisir ? Comment dimensionner votre installation ? Comment trouver un professionnel qualifié ? Quelles sont les aides financières mobilisables pour financer votre projet ? Que vous soyez un **particulier**, une **copropriété**, une **collectivité** ou un **professionnel**, vous trouverez les réponses à toutes ces questions auprès de nos conseillers lors de nos permanences. Venez souhaitez nous rencontrer ? Vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien personnalisé lors de nos permanences mensuelles. Nous sommes à **Issy-les-Moulineaux** : • Le 3ème jeudi du mois (à partir du jeudi 16 septembre 2021) • De 10h30 à 13h30 et de 14h00 à 19h00 Vous ne pouvez pas vous déplacer ou n’êtes pas disponible sur le créneau proposé dans votre ville ? N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour un entretien téléphonique sur l’un des créneaux de permanence proposé sur tout le territoire Grand Paris Seine Ouest : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon-la-Forêt, Sèvres, Vanves, Ville d’Avray, Marnes-la-Coquette et Meudon.

Inscription gratuite et obligatoire sur rendez-vous. Service & Appel gratuits.

Un projet de rénovation énergétique, de construction performante ou d’installation d’énergie renouvelable ? Des permanences existent dans votre ville. N’hésitez pas à prendre rendez-vous ! Centre Administratif Municipal d’Issy-Les-Moulineaux 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

