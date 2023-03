Les Journées Européennes des Métiers d’art « Sublimer le quotidien » Gouvieux Gouvieux Catégories d’Évènement: Gouvieux

Oise Gouvieux . Les Artisans d’Art et leurs invités ouvrent les portes de leurs ateliers les 1er et 2 avril au village troglodytique de Gouvieux (Impasse des Carrières).

Le samedi 2 avril après-midi, une ambiance concert swing Jazz vous attendra ainsi qu’une conférence autour de l’histoire des Troglodytes et une restauration sur place pour agrémenter votre visite. L’association des vignerons vous recevra samedi et dimanche pour une visite du vignoble de Gouvieux et du chai.

Entrée libre, se garer au parking rue des Carrières. https://www.gouvieux.fr/ Ville de Gouvieux

