Pour la dixième année consécutive, l’association Maines In Rock organise son GOÛTER-CONCERT de Noël le samedi 11 décembre 2021 à la salle du Pont Boisseau, Saint-Georges-de-Montaigu MONTAIGU-VENDEE. C’est avec le plus grand plaisir qu’ils accueillent le Clown CAMEMBERT que l’on ne présente plus dans le milieu du spectacle pour enfants (début du spectacle à 18h). Le trio Sergent Pepper assurera la suite de la soirée avec leurs reprises des BEATLES en acoustique. Enfin, les voisins de Jack Chedal clôtureront la soirée avec leurs reprises Rock typées Américaines. Le DJ Rage Against Zouk Machine assurera les interludes et la fin de soirée avec ses mix Vinyles. Le Père Noël sera lui aussi présent pour une séance photo OFFERTE ! Ouverture des portes à 17h30.

Entrée 4 € / moins de 12 ans gratuit

Salle du Pont Boisseau Rue du Prieuré à Saint-Georges-de-Montaigu 85600 MONTAIGU-VENDEE Montaigu-Vendée Saint-Georges-de-Montaigu Vendée



