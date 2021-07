Salon-de-Provence Temple Protestant de Salon Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Gordan Nikolić Temple Protestant de Salon Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Gordan Nikolić Temple Protestant de Salon, 4 août 2021, Salon-de-Provence. Gordan Nikolić

Temple Protestant de Salon, le mercredi 4 août à 18:00

SALON est heureux de retrouver le talent et le tempérament de Gordan Nikolić. Avec sa partenaire privilégiée, Celine Flamen, ils proposeront au temple un programme de Bohuslav Martinů. Gordan Nikolić violon Celine Flamen violoncelle Placement non numéroté Tarif : 10 € Gratuit pour les moins de 20 ans

10€ / gratuit pour les – de 20 ans

♫♫♫ Temple Protestant de Salon Impasse des Pénitents, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T18:00:00 2021-08-04T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Temple Protestant de Salon Adresse Impasse des Pénitents, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville Temple Protestant de Salon Salon-de-Provence