Espace Coluche, le jeudi 20 mai à 20:30

Un concert 100% live et 100 % tubes GOLDMEN c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques GOLDMAN… Alain Stevez, chant lead guitare et clavier, s’impatientant du retour du géant de la variété française a décidé de prendre les devants. Il crée ce qu’on appelle « un tribute » en hommage à son idole. Les musiciens avec lesquels il travaille souvent, Bruno Szeremeta le clavier, Pierre-Henri Dromard le bassiste, David Mahieux le guitariste, John Brenner le saxophoniste et Jérémy Stevez le batteur le suivent sans hésiter tellement la musique de JJ est bonne !! Depuis, le groupe baptisé « GOLDMEN » écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 80, 90 et 2000 que le public connaît par cœur. Chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis « Envole-moi » en passant par « Encore un matin » ou autre « Il suffira d’un signe ». Venez-vous fondre dans l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN. Avec Alain Stevez (guitare, chant), Laurent Top (claviers), Pierre-Henri Dromard (basse), David Mahieux (guitare), John Brenner (saxophone), Jérémy Stevez (batterie). En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 25,00€

CHANSON Durée : 1h45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-20T20:30:00 2021-05-20T22:30:00

