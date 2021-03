MAUREPAS Espace Albert Camus Maurepas GNAWA DIFFUSION Espace Albert Camus MAUREPAS Catégorie d’évènement: Maurepas

Espace Albert Camus, le vendredi 16 avril à 20:30

LES INROCKUPTIBLES « Impressionnant sur scène, Amazigh Kateb et son Gnawa Diffusion enchaînent les titres punchy entonnés par un public fidèle depuis deux décennies. » RADIO NOVA « Oscillant entre tendresse et rythmes ensorcelants, Gnawa Diffusion traverse allègrement les frontières entre musiques berbères, kabyles, gnawis, le rock, le rap, le raï, le reggae et le jazz. Une bande de copains qui ont fait de leur musique un vecteur de liberté d’expression. » Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 15,00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-16T20:30:00 2021-04-16T22:30:00

