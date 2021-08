Ingré Espace Lionel Boutrouche Ingré, Loiret GIMMICK Espace Lionel Boutrouche Ingré Catégories d’évènement: Ingré

Sitare, une petite guitare orpheline de son musicien se cherche. Sur son chemin, elle croise d’autres instruments qui, eux, se sont trouvés. Au fil de ces rencontres, la petite guitare s’accorde, s’enrichit et grandit.

Tarif 5€ jeune public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T15:30:00 2021-10-06T16:30:00

