Bourges L'Antidote Bourges, Cher Gilets jaunes, une repression d’Etat L’Antidote Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Gilets jaunes, une repression d’Etat L’Antidote, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bourges. Gilets jaunes, une repression d’Etat

L’Antidote, le vendredi 9 juillet à 20:00

La réponse policière et judiciaire au mouvement social des Gilets jaunes est un fait politique majeur. Rarement un mouvement social n’a été autant réprimé. Les chiffres officiels, forcément parcellaires, donnent le tournis : 3.830 blessés, 8.700 gardés à vue, 13.460 tirs de LBD 40 et 1.428 tirs de grenades lacrymogènes instantanées explosives selon le ministère de l’Intérieur. Dans ce documentaire inédit, StreetPress décrypte le tournant opéré dans la stratégie de maintien de l’ordre grâce aux témoignages de blessés, de militants, de sociologues, de journalistes, d’un avocat, d’un policier et d’un ancien ministre de l’Intérieur. Une politique de gestion des foules en gestation depuis près de 50 ans dans les quartiers populaires, les ZAD et aux abords des stades.

Entrée libre

À travers les témoignages de blessés, spécialistes et militants, le documentaire inédit de StreetPress décrypte les dérives du maintien de l’ordre. L’Antidote 88 rue d’auron, 18000 Bourges Bourges Les Merlattes Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T20:00:00 2021-07-09T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Antidote Adresse 88 rue d'auron, 18000 Bourges Ville Bourges lieuville L'Antidote Bourges