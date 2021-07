Gien Esplanade du Berry Gien Gien Plage 2021 : Soft Archery et Spikeball Esplanade du Berry Gien Catégorie d’évènement: Gien

Gien Plage 2021 : Soft Archery et Spikeball Esplanade du Berry, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Gien. Gien Plage 2021 : Soft Archery et Spikeball

Esplanade du Berry, le vendredi 30 juillet à 17:00

Enfants, ados, parents, grands parents, jeunes et moins jeunes, on vous attend nombreux. Venez découvrir des sensations uniques ! * Une autorisation parentale est demandée pour les enfants de plus de 11 ans s’ils viennent seuls aux activités. Pour les moins de 11 ans, présence des parents obligatoire. En cas de mauvais temps, les animations se dérouleront au gymnase Paul Bert.

Voir http://gien-tourisme.fr/

Animation gratuite Soft Archery et Spikeball à Gien plage ! Venez en profiter ! Venez vous amuser au bord de la Loire. Esplanade du Berry Esplanade du Berry, Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T17:00:00 2021-07-30T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gien Étiquettes évènement : Autres Lieu Esplanade du Berry Adresse Esplanade du Berry, Gien Ville Gien lieuville Esplanade du Berry Gien