Bourse d’échange Auro Moto parc du chateau, 4 septembre 2021 08:00-4 septembre 2021 18:00, Gien.

Samedi 4 septembre, 08h00 Entré Gratuite 06 81 01 12 54, commercial.tandem.events@gmail.com

Passionné de voiture ou de moto ne manquez pas notre 1ere Bourse d’échange Auto Moto

Ne manquez pas la 1ère Bourse d’Echange AUTO -MOTO au Parc du Château de GIEN (45)…

.

Nombreux exposants : Pièces détachées, pièces neuves et d’occasion pour véhicules anciens, autos et motos avant 1990, miniatures, outillage, revues technique, accessoires, documentations…

.

Exposition de véhicules anciens, motos et autos.

.

Un Evènement proposé par Les boutiques de Gien, Tandem Events France et Les Rdv du Vintage à l’occasion de la Braderie Vintage & Vieilles Roues …

.

Rdv à ne pas manquer

Samedi 4 Septembre 2021 de 8h à 18h

.

Buvette et restauration sur place.

.

Parking gratuit pour les motos et véhicules anciens.

.

Entrée GRATUITE

parc du chateau GIEN 45500 Gien Loiret

samedi 4 septembre – 08h00 à 18h00