Les collections vivantes sont le fruit de **passions développées** par les collaboratrices et collaborateurs des CJBG au fil du temps. Au long d’une balade dans le Jardin, en compagnie du jardinier chef et d’un conservateur, découvrez comment ont été récemment sélectionnées par des binômes jardinier(e)-botaniste & référent(e) scientifique, **les collections prioritaires du plus grand Jardin botanique de Suisse.** Sur inscription à l’adresse: [[visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch)](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au: 022 418 51 00. [http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php)

Dans le cadre du programme des visites guidées gratuites du mardi.

