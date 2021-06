Gérard Depardieu Chante Barbara Potager du roi à Versailles, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Versailles.

Gérard Depardieu Chante Barbara

Potager du roi à Versailles, le jeudi 1 juillet à 21:00

Privés d’expression depuis de longs mois, les artistes consacrés et les musiciens européens prometteurs qui participent à « Idéal au Potager du Roi » sont le cœur d’une époque. Parmi les convulsions sociales et politiques, ils touchent la sensibilité de notre temps. À l’image de la saison passée, au moment où les conditions matérielles se font très rudes, la Région Île-de-France, sa Présidente Madame Valérie Pécresse ne nous ont pas abandonnés. En effet, quand la vie se décolore, qu’elle est harcelée d’angoisses et qu’il lui est strictement défendu de s’épanouir au-dehors, son éternel désir de bonheur continue de croître chaque jour. Ainsi la beauté se transforme, se fait intérieure et finit par se blottir dans les arts profonds : la poésie et la musique. D’où le combat incessant que nous menons ensemble au « Potager du Roi », et au sein de l’Association Panjol. À travers l’Art, nous résistons pour lui, celui qui guide le monde et qui développe l’esprit, le cœur, l’altruisme, l’âme. Il métamorphose la jeunesse, l’éducation en proposant des espaces où les jeunes peuvent se construire humainement. Même si tout a été dit, tout est encore à dire et à faire. Autant que la vie, l’art est inépuisable, indispensable. Rien ne le fait mieux sentir que cette soif d’apprendre et de jouer de la musique. Un océan intarissable. La Musique, sous toutes ses formes, est un bienfait moral, un repos au milieu de l’agitation universelle.

Payant – Tarif plein 50 € – Tarif Réduit 40€

Gérard Depardieu rend hommage à la Dame en noir, avec Gérard Daguerre au piano.

Potager du roi à Versailles 10 Rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles



