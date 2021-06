Genève Autre lieu Genève Genève, la vraie fausse visite Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

**Info ou Intox ?** C’est vous qui déciderez si l’animatrice de votre balade est convaincante ou pas ! Nous partirons en Vieille Ville à la découverte des secrets les plus cachés de Genève, sur les pas de l’histoire incroyable de cette Cité tant convoitée. Nous découvrirons les lieux les plus obscurs de la Réforme, des passages secrets, un abri anti aérien ou encore les vestiges de l’ancienne prison de l’Evêché… Une balade insolite et mystérieuse, complètement perturbée par des **anecdotes incroyables mais vraies… ou fausses !** Car l’animatrice de la balade a aussi sa propre version de l’Histoire ! Bourrée d’imagination et surtout très convaincante, elle est capable de vous faire perdre la tête ! Vrai ? Faux ? **Armés de votre carton de vote, vous déciderez si elle vous a mené en bateau ou pas !** Alors prêts pour la vraie fausse visite ?

Tarif normal : CH 15.- / Tarif enfant (moins de 12 ans) : CH 10.-

Et si vous partiez à la découverte de la Vieille Ville sans savoir si ce que l’on vous raconte est réel ? Fleurtant avec l’improvisation, cette balade animée vous donne les rênes de l’Histoire ! Autre lieu Genève Genève

