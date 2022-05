Garou Soul city Tour Bourges, 17 septembre 2022, Bourges.

Garou Soul city Tour Bourges

2022-09-17 20:00:00 – 2022-09-17

Bourges Cher

Garou rend hommage sur scène aux incontournables de cette musique qui a fait la légende du label Motown avec ses plus grands succès revisités aux classiques de la musique Soul,. Vivez et ressentez cette musique en compagnie de 9 musiciens dans un show incroyable et festif.

De l’album Seul à l’album Soul City !

+33 2 48 27 40 60

Bourges

