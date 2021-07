Sens Sens Sens, Yonne Garçon, la Note ! – Pilote Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Garçon, la Note ! – Pilote Sens, 9 août 2021, Sens. Garçon, la Note ! – Pilote 2021-08-09 20:30:00 – 2021-08-09 23:00:00 Brasserie de la Gare 3 Place François Mitterrand

Pilote, c'est la lady pop dijonnaise. C'est de la pop électro aux senteurs 90's : machines, guitares, claviers, voire basse. C'est délicat et puissant à la fois. Bref…. Tout pour plaire ! Possibilité de manger sur place. +33 6 31 47 29 06

Détails Catégories d'évènement: Sens, Yonne Lieu Sens Adresse Brasserie de la Gare 3 Place François Mitterrand Ville Sens