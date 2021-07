Gron Gron Gron, Yonne Garçon, la Note ! – Hove Gron Gron Catégories d’évènement: Gron

Garçon, la Note ! – Hove Gron, 3 août 2021, Gron. Garçon, la Note ! – Hove 2021-08-03 20:30:00 – 2021-08-03 23:00:00 Les Copains d’Abord 31 Route de Sens

Autour de Vincent Longinotti, auteur, compositeur, multi-instrumentiste et producteur, ce groupe défend une pop française aux allures de folk américaine arrosée de pop anglaise et mêle un son rock à des textes en français ou en anglais. Possibilité de manger sur place. +33 3 86 86 78 98

Les Copains d'Abord 31 Route de Sens Gron lieuville 48.1669#3.26404