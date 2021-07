Sens Sens Sens, Yonne Garçon, la Note ! – C’est Si Bon ! Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Garçon, la Note ! – C’est Si Bon ! Sens, 26 juillet 2021, Sens. Garçon, la Note ! – C’est Si Bon ! 2021-07-26 20:30:00 – 2021-07-26 23:00:00 Au P’tit Creux 3 Rue de Brennus

« C'est Si Bon ! », c'est du jazz en français, une voix, une guitare et une contrebasse qui jouent des chansons d'ici qui jazzent, des chansons d'ailleurs dans la langue de Molière et des reprises surprenantes aux allures vintage…Ca va swinguer ! Possibilité de manger sur place. +33 3 86 64 99 29

