Pyrénées-Atlantiques

Garbure du téléthon Assat, 3 décembre 2021, Assat.
Ferme Larqué Chemin de Vignau

2021-12-03 15:00:00 – 2021-12-03 19:30:00

La Ferme Larqué réchauffera les corps et les cœurs avec une bonne garbure à ramener chez soi.

Il est recommandé d'apporter ses propres contenants. Les fonds seront reversés au Téléthon.

Il est recommandé d’apporter ses propres contenants. Les fonds seront reversés au Téléthon. La Ferme Larqué réchauffera les corps et les cœurs avec une bonne garbure à ramener chez soi.

+33 6 40 89 31 03

Il est recommandé d’apporter ses propres contenants. Les fonds seront reversés au Téléthon. ©Téléthon

Ferme Larqué Chemin de Vignau Assat

