Le Molotov, le vendredi 3 décembre à 20:30

Soirée des Humains Antipode –20h30– Ouverture des portes, bisous, bonjour, prendre une boisson désaltérant –21h00– GAMI Tout a commencé avec une guitare mal accordée, une voix à l’état brut et un besoin vital d’ extérioriser ses émotions. Capucine mélange machines et instruments organiques pour exprimer de façon moderne la musique et les sentiments qui la font vibrer. –22h00– TrampQueen & The Grosses Guinguettes Prêtresse de la VoodooTrap, TrampQueen archive ses incantations au Bunker; lieu de culte à la création. Sa musique est une catharsis de l’égo, un exutoire pour ses états d’âme. Un univers inspiré de l’énergie punk et grunge, amoureuse de la 808, des gimmicks et des mantras, la musique de l’artiste serait un hybride genré Trap. Une attitude de Diva dans un décor trash, TrampQueen comme un poisson dans le Styx. // Liens utiles // — GAMI — CLIP : [https://www.youtube.com/playlist](https://www.youtube.com/playlist)… EP : [https://open.spotify.com/album/1bpVIj95KbOWhupAzhsLLo](https://open.spotify.com/album/1bpVIj95KbOWhupAzhsLLo)… — TrampQueen — CLIP : [https://www.youtube.com/watch?v=m27YajEQ4XE](https://www.youtube.com/watch?v=m27YajEQ4XE) MixTape : [https://open.spotify.com/album/7h56KZPZbrEowO7gbsWQLU](https://open.spotify.com/album/7h56KZPZbrEowO7gbsWQLU)… ♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T23:59:00

