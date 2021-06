Tours https://jamdelaloose.fr/ Tours Game Jam de la Loose https://jamdelaloose.fr/ Tours Catégorie d’évènement: Tours

Game Jam de la Loose https://jamdelaloose.fr/, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Tours. Game Jam de la Loose

https://jamdelaloose.fr/, le dimanche 25 juillet à 19:00

Comme tous les derniers dimanches du mois, on se retrouve à 19h pour créer des jeux en 1h ! Et après on les teste ensemble. Même si vous ne savez rien faire, venez ! Car un power point avec de bon vieux hyperlien, ou une enigme en texte, ça marche aussi ;-) Décrouvrir les jeux des Jam de la Loose précédentes : [[https://jamdelaloose.fr/](https://jamdelaloose.fr/)](https://jamdelaloose.fr/) Venir discuter sur notre discord : [[https://discord.gg/tMeZaps](https://discord.gg/tMeZaps)](https://discord.gg/tMeZaps)

gratuit

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche soir https://jamdelaloose.fr/ Impasse du Palais, Tours Tours Tours Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T19:00:00 2021-07-25T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Tours Étiquettes évènement : Autres Lieu https://jamdelaloose.fr/ Adresse Impasse du Palais, Tours Ville Tours lieuville https://jamdelaloose.fr/ Tours