du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

Le centre de découverte de la baie du Mont-Saint-Michel propose un ensemble d’animations permettant de découvrir l’environnement de la baie (biologie, écologie, ornithologie, gestion des littoraux…) ainsi que les activités mytilicoles. Il propose en outre, dans la “Maison de la Baie du Mont-Saint-Michel” une exposition permanente sur le patrimoine naturel et humain de l’estran. Les 17, 18 et 19 septembre, cette même Maison de la Baie accueilera l’association “Galerie Côté Arts” pour une exposition d’artistes (peintures, photgraphies, maquettes navales, sculptures…) De plus, la “Confrérie des Mouliers du Vivier-sur-Mer et de la Baie du Mont-Saint-Michel” proposera sur une journée une dégustation de moules A.O.P.

Entrée libre

Exposition d'artistes invités par l'association Galerie Côté Arts avec visite de la Maison de la Baie du Mont-Saint-Michel et dégustations de moules. Maison de la Baie Port Est – 35960, Le Vivier sur Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:30:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

