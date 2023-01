Gala des Eleveurs équins du Berry La Celle-Condé La Celle-Condé Catégories d’Évènement: Cher

Cher 55 EUR 18h : conférences (programme à venir)

suivi du Cocktail des éleveurs

-Repas traiteur (table de 10 personnes)

-Soirée de gala des éleveurs

-Plus de 5 000 euros de saillies seront offerts lors de la soirée 1ère édition du gala des Eleveurs Equins du Berry. Cette soirée sera placée sous les signes de la convivialité et de l’échanges entre éleveurs passionnés : conférences, animation, remise des prix, saillies à gagner, le tout dans une ambiance festive. https://www.helloasso.com/associations/association-des-eleveurs-equins-du-berry/evenements/gala-des-eleveurs-equins-du-berry AEEB

