Le Fascinant Week-end au cœur du vignoble de Gaillac du 14 au 17 octobre 2021 Domaine de Veyssette, 14 octobre 2021 09:00, Gaillac. 14 et 17 octobre Sur place Sur inscription, 3€ tarif adulte, gratuit pour les -12 ans C’est le vignoble de Gaillac tout entier qui s’animera du 14 au 17 octobre à l’occasion du Fascinant Week-end. Au programme : plus d’une vingtaine d’animations proposées sur toute la destination C’est le vignoble de Gaillac tout entier qui s’animera du 14 au 17 octobre à l’occasion du Fascinant Week-end. Durant ces 4 jours, les vignerons et les acteurs du territoire gaillacois accueilleront les œnophiles, gastronomes, curieux, sportifs ou amateurs d’expériences nouvelles, pour leur proposer des activités festives et variées à la découverte du vignoble et de ses richesses.

Au programme : plus d’une vingtaine d’animations proposées sur toute la destination : ateliers ludiques, balades, concerts, dégustations, atelier photo, visites insolites, expositions, ateliers accords mets & vins, spectacles….

Rendez-vous le 15 octobre pour des visites autour des métiers du vin

Si le métier de vigneron est bien connu de tous, les professions qui gravitent autour de l’activité de la vigne demeurent, elles, souvent encore méconnues du grand public. Venez (re)découvrir ces savoir-faire passionnants comme le cartonnage, la tonnellerie ou l’outillage à travers des visites organisées à l’occasion du Fascinant Week-end.

Infos pratiques : 3€ / personne par visite – Gratuit -12ans Réservation obligatoire (nombre de places limités) ici Pass Sanitaire et masque obligatoire. Domaine de Veyssette 2738 chemin des Crêtes 81600 81600 Gaillac Tarn jeudi 14 octobre – 09h00 à 23h00

