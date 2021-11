Gaël Faye, PIHPOH La Vapeur, 17 décembre 2021, Dijon.

Gaël Faye, PIHPOH

La Vapeur, le vendredi 17 décembre à 20:30

**Gaël Faye (FR)** Après nous avoir enchanté avec ses deux EP « Rythmes & Botanique » et « Des fleurs », Gaël Faye revient avec un nouvel album « Lundi Méchant ». On y retrouve sa plume subtile et touchante, et des morceaux inédits prêts à nous faire chalouper durant les saisons à venir. L’auteur de « Petit pays » sera de retour sur scène pour présenter ce nouvel opus, accompagné de Guillaume Poncelet au piano, Louxor aux machines et Samuel Kamanzi à la guitare et au chant. **PIHPOH (FR)** Influencé par un éclectique répertoire – Seu Jorge, Lomepal, Jacques Brel, Césaria Evora… – les concerts et tournées de PIHPOH ont toujours été un enchaînement de bonnes surprises : de premières parties de Claudio Capéo, Gaël Faye, IAM ou Orelsan aux Eurockéennes de Belfort ou Solidays en passant par des tournées au Maroc, Brésil, Colombie, Serbie, Biélorussie, Roumanie ou Kurdistan d’Irak, son parcours et ses centaines de dates ont fait de lui un artiste authentique et complet à la prestation maîtrisée. C’est tout naturellement sur scène que l’artiste déploie tout son talent. Sa base fan au premier rang, il sait également séduire le public qui ne s’y attendait pas. Aussi fringant à l’Olympia (en 2018) que dans les couloirs du metro qu’il a arpentés pendant plus d’un an, sa prestance et son élan ne laissent personne indifférent. Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/gael-faye-171221](https://www.lavapeur.com/programme/gael-faye-171221)

De 5.50 à 32€

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T20:30:00 2021-12-17T23:59:00