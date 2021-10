Gargas Gargas Gargas, Vaucluse Fungus – symphonie de champignons – Gargas Gargas Catégories d’évènement: Gargas

Fungus – symphonie de champignons – Gargas, 30 octobre 2021, Gargas. Fungus – symphonie de champignons – 2021-10-30 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-30 23:59:00 23:59:00 Domaine Perreal – 1342 route du Jas Bastide de Perréal

Gargas Vaucluse Gargas EUR 38 Le samedi 30 octobre dès 19h, la Bastide de Perréal se mue en sous-bois provençal pour une dégustation de champignons en musique concoctée par le chef Julien Lafoix. contact@perreal.com +33 4 90 72 62 17 https://www.perreal.com/ dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

