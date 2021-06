Fun Océan Domaine du Pignada,Anglet, 2 août 2021-2 août 2021, Anglet.

Fun Océan

du lundi 2 août au vendredi 13 août à Domaine du Pignada, Anglet

_**Fun Océan**_ est une initiation à un environnement naturel et humain spécifique, la pratique d’activités variées dans un souci de plaisir partagé. L’organisation met en avant le respect du choix du jeune et l’adaptation du programme à ses envies et ses capacités. Situé à mi-chemin entre le centre historique de Bayonne et la grande plage de Biarritz, le **Domaine du Pignada** est idéalement situé à Anglet, dans un parc de 4 h. en bordure de forêt. ### **Activités Multi-sports :** **Sauvetage Côtier :** (à 3 km à pied ou en bus de ville) En prélude aux séances de surf, Durant 1h30, les jeunes apprennent les spécificités du métier de sauveteur. Cette école de sauvetage animée par des sauveteurs diplômés, a pour vocation d’initier les petits et les plus grands au sauvetage côtier et ainsi de leur faire découvrir, sous forme ludique, les dangers et les particularités de l’océan Atlantique. Sous forme ludique ils s’initieront aux techniques de sauvetages : en planche (nipper ou rescue), en bouées tube, en nage et en course sur sable avec les Beach flags (bâtons musicaux). La découverte de cette discipline qui est bien plus qu’un sport, c’est aussi un état d’esprit, d’entraide et de dépassement de soi. L’idée est de permettre à chacun d’appréhender avec plus de sécurité l’océan et peut-être faire naître en eux une vocation ! **Les activités nautiques :** sur la plage des Cavaliers à Anglet * 3 Séances de surf et/ou Séances de body board Encadrés par un moniteur breveté de l’ecole de surf et leur animateur, les jeunes apprennent à apprivoiser les vagues de l’océan. Une vraie expérience qui développe leur déxtérité, équilibre, tonicité bref une activité physique Fun et pleine d’émotions, qui laisse des souvenirs marquants ! * 1 Séance de Stand-up paddle : A l’abri des vagues & des courants de l’océan, 1 séance pour découvrir une autre forme de glisse, et tester son sens de l’équilibre. Cette grande planche de surf, propulsée à la pagaie, permet une glisse différente sur l’océan et donne accès à des sites cotiers préservés du pays basque. **Les activités sportives sur le centre : Football, Volley-ball, Tennis de table, Pelote basque, Mini-Golf et Piscine** Tout au long du séjour, les jeunes disposent d’équipements partagés pour pratiquer des sports d’équipe. De la pratique spontanée aux tournois, chaque enfant dispose d’un PASS-SPORTS à valider, ou non, selon ses envies : séance de découverte, pratique régulière, mini stage avec un animateur référent. Au centre, sur le fronton du domaine les jeunes s’initient par petits groupes au **sport traditionnel régional** en découvrant les règles, les techniques (la main nue et la paleta) et quelques mots de langue basque **Une journée à Biarritz** (à 6km en bus de ville), les jeunes visitent cette belle ville résidentielle installée sur ses rochers, **visite du Musée de la Mer-aquarium** pour y assister au repas des phoques et des requins marteaux ou toucher des étoiles de mer dans le bassin tactile. **Baignades** sur une des 11 plages d’Anglet, dite la « petite Californie » A 3 km, l’accès à la plage est facile (en bus de ville ou en vélo). En fonction de la météo et du planning d’activités, l’animateur spécialisé propose des séances de baignade encadrées par l’équipe d’animation sur la plage surveillée. **Jeux collectifs, d’expression et veillées** Une palette d’activités ludiques est proposée par l’équipe d’animation afin de développer le collectifs et l’expression de chacun dans le groupe. Organisation de match d’improvisation, et de multiples tournois de sport collectifs afin de constituer et renouveller les sous groupe, beach-volley, de badminton, water-polo, pétanque rythment les journées. Veillées et ateliers d’expression artistique enrichissent le séjour en fonction des envies des jeunes.

1 044 €, pour un départ de Paris +120 € (selon l’effectif)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Domaine du Pignada,Anglet 1 Allée de l’Empereur 64600 Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

