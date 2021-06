Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Fulgurant Grosvenor Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Halle aux grains, le samedi 23 octobre à 20:00

Hors du commun, tel est le qualificatif récurrent qui accompagne Benjamin Grosvenor. Enthousiasme communicatif, talent incandescent, choix de répertoires originaux : en quelques années, le pianiste anglais s’est imposé au sommet des scènes internationales. Il s’empare du Concerto n° 1 de Beethoven, nouant un beau dialogue avec le chef allemand Cornelius Meister dont les débuts au Capitole, la saison dernière, ont durablement marqué les esprits. **Cornelius Meister** / Direction **Benjamin Grosvenor** / Piano **BOULEZ** RITUEL IN MEMORIAM BRUNO MADERNA **BEETHOVEN** CONCERTO POUR PIANO N°1 EN UT MAJEUR, OP. 15 **JANACEK** LA PETITE RENARDE RUSÉE, SUITE D’ORCHESTRE Boulez, Beethoven, Janacek Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2021-10-23T20:00:00 2021-10-23T22:00:00

