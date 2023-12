Carnaval – Ihauteriak Fronton Sare, 11 février 2024, Sare.

Sare Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 11:30:00

fin : 2024-02-11 16:00:00

Carnaval de Sare / Sarako ihauteriak !

Samedi 10, la journée : défilé des jeunes dans les quartiers du village. Etxez etxe herriko auzoetan.

Dimanche 11, défilé des Jeunes et des Enfants, danses, mutxikoak, chants avec Sarako kantariak, zanpantzar au bûcher/ Haurren eta gazteen desfilea, dantzak, mutxikoak, Sarako kantariak, zanpantzarren auzia..

EUR.

Fronton Plaza

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme Pays Basque