Frisson : salon du livre jeunesse Bordères, 16 octobre 2021, Bordères.

Frisson : salon du livre jeunesse 2021-10-16 – 2021-10-17 Salle des fêtes Rue des Artigottes

Bordères Pyrénées-Atlantiques Bordères

Des auteurs et des illustrateurs viennent vous y présenter leurs livres, leurs rêves, leurs passions…

Frissons c’est aussi des spectacles pour les petits et les grands, des ateliers et de nombreuses rencontres autour du livre jeunesse.

​

Des auteurs et des illustrateurs viennent vous y présenter leurs livres, leurs rêves, leurs passions…

Frissons c’est aussi des spectacles pour les petits et les grands, des ateliers et de nombreuses rencontres autour du livre jeunesse.

​

Des auteurs et des illustrateurs viennent vous y présenter leurs livres, leurs rêves, leurs passions…

Frissons c’est aussi des spectacles pour les petits et les grands, des ateliers et de nombreuses rencontres autour du livre jeunesse.

​

Frissonborderes

dernière mise à jour : 2021-08-17 par